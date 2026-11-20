Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die VF-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der VF-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 75,99 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die VF-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,316 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 26,23 USD, da sich der Wert einer VF-Aktie am 19.11.2026 auf 19,93 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -73,77 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von VF bezifferte sich zuletzt auf 8,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at