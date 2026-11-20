V.F Aktie
WKN: 857621 / ISIN: US9182041080
|Lukrative VF-Anlage?
|
20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Wert VF-Aktie: So viel Verlust hätte ein VF-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der VF-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 75,99 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die VF-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,316 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 26,23 USD, da sich der Wert einer VF-Aktie am 19.11.2026 auf 19,93 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -73,77 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von VF bezifferte sich zuletzt auf 8,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu V.F. Corp.
|
20.11.26
|S&P 500-Wert VF-Aktie: So viel Verlust hätte ein VF-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
13.11.26
|S&P 500-Papier VF-Aktie: So viel hätte eine Investition in VF von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.11.26
|S&P 500-Titel VF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VF-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
30.10.26
|S&P 500-Titel VF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in VF von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
27.10.26
|Ausblick: VF stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
23.10.26
|S&P 500-Wert VF-Aktie: So viel hätte eine Investition in VF von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
16.10.26
|S&P 500-Wert VF-Aktie: So viel hätte eine Investition in VF von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu V.F. Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|V.F. Corp.
|17,47
|-3,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.