V.F Aktie

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WKN: 857621 / ISIN: US9182041080

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Frühe Investition 07.08.2026 16:03:45

S&P 500-Wert VF-Aktie: So viel Verlust hätte eine VF-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die VF-Aktie Investoren gebracht.

VF-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das VF-Papier letztlich bei 58,70 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die VF-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,703 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des VF-Papiers auf 14,75 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25,13 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 74,87 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von VF belief sich zuletzt auf 6,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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