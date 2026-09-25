S&P 500-Wert VF-Aktie: So viel Verlust hätte eine VF-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die VF-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 67,96 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die VF-Aktie investiert hätte, hätte er nun 14,715 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der VF-Aktie auf 13,69 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 201,44 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 79,86 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte VF einen Börsenwert von 5,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at