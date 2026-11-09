Vulcan Materials Aktie

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WKN: 855854 / ISIN: US9291601097

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Lohnender Vulcan Materials-Einstieg? 09.11.2026 16:03:45

S&P 500-Wert Vulcan Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vulcan Materials von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Vulcan Materials-Aktien gewesen.

Am 09.11.2021 wurde die Vulcan Materials-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Vulcan Materials-Aktie an diesem Tag 205,78 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,860 Vulcan Materials-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Vulcan Materials-Aktie auf 282,72 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 373,89 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 37,39 Prozent.

Jüngst verzeichnete Vulcan Materials eine Marktkapitalisierung von 36,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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