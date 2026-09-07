Vulcan Materials Aktie
WKN: 855854 / ISIN: US9291601097
|Lohnender Vulcan Materials-Einstieg?
|
07.09.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Vulcan Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vulcan Materials-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Vulcan Materials-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 215,56 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Vulcan Materials-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,639 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Vulcan Materials-Aktie auf 262,63 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 218,36 USD wert. Damit wäre die Investition 21,84 Prozent mehr wert.
Vulcan Materials war somit zuletzt am Markt 34,06 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Vulcan Materials Co.
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