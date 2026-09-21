Vulcan Materials Aktie

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WKN: 855854 / ISIN: US9291601097

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Vulcan Materials-Investment im Blick 21.09.2026 16:03:48

S&P 500-Wert Vulcan Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vulcan Materials-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Vulcan Materials-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Vulcan Materials-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Vulcan Materials-Papier bei 109,96 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Vulcan Materials-Aktie investiert, befänden sich nun 0,909 Vulcan Materials-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Vulcan Materials-Papiers auf 240,83 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 219,02 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 119,02 Prozent.

Der Marktwert von Vulcan Materials betrug jüngst 31,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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