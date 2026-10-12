Vulcan Materials Aktie

Vulcan Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855854 / ISIN: US9291601097

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Performance unter der Lupe 12.10.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Vulcan Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vulcan Materials von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Vulcan Materials-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Vulcan Materials-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Vulcan Materials-Aktie bei 170,83 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Vulcan Materials-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,585 Vulcan Materials-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.10.2026 143,17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 244,58 USD belief. Damit wäre die Investition um 43,17 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Vulcan Materials betrug jüngst 31,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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