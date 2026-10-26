Vulcan Materials Aktie
WKN: 855854 / ISIN: US9291601097
|Lohnendes Vulcan Materials-Investment?
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26.10.2026 16:04:07
S&P 500-Wert Vulcan Materials-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vulcan Materials von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Vulcan Materials-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 292,74 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Vulcan Materials-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 34,160 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 23.10.2026 8 939,33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 261,69 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 10,61 Prozent verkleinert.
Der Marktwert von Vulcan Materials betrug jüngst 33,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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