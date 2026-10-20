S&P 500-Wert W R Berkley-Aktie: Hätte sich eine W R Berkley-Investition von vor einem Jahr gerechnet?

Vor Jahren in W R Berkley-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das W R Berkley-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das W R Berkley-Papier bei 73,48 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,361 W R Berkley-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 100,82 USD, da sich der Wert eines W R Berkley-Anteils am 19.10.2026 auf 74,08 USD belief. Mit einer Performance von +0,82 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für W R Berkley eine Börsenbewertung in Höhe von 28,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at