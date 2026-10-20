W. R. Berkley Aktie
WKN: 870493 / ISIN: US0844231029
|Rentable W R Berkley-Anlage?
|
20.10.2026 16:03:47
S&P 500-Wert W R Berkley-Aktie: Hätte sich eine W R Berkley-Investition von vor einem Jahr gerechnet?
Vor 1 Jahr wurde das W R Berkley-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das W R Berkley-Papier bei 73,48 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,361 W R Berkley-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 100,82 USD, da sich der Wert eines W R Berkley-Anteils am 19.10.2026 auf 74,08 USD belief. Mit einer Performance von +0,82 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für W R Berkley eine Börsenbewertung in Höhe von 28,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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