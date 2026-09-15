S&P 500-Wert W R Berkley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in W R Berkley von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen W R Berkley-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem W R Berkley-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die W R Berkley-Anteile bei 16,98 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die W R Berkley-Aktie investierten, hätten nun 58,880 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 14.09.2026 4 172,82 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 70,87 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 317,28 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für W R Berkley eine Börsenbewertung in Höhe von 26,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at