W. R. Berkley Aktie
WKN: 870493 / ISIN: US0844231029
|Lohnender W R Berkley-Einstieg?
|
15.09.2026 16:03:48
S&P 500-Wert W R Berkley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in W R Berkley von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem W R Berkley-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die W R Berkley-Anteile bei 16,98 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die W R Berkley-Aktie investierten, hätten nun 58,880 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 14.09.2026 4 172,82 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 70,87 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 317,28 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für W R Berkley eine Börsenbewertung in Höhe von 26,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu W. R. Berkley Corp.
Analysen zu W. R. Berkley Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|W. R. Berkley Corp.
|61,12
|-0,10%