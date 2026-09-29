W. R. Berkley Aktie

W. R. Berkley für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870493 / ISIN: US0844231029

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Lukrativer W R Berkley-Einstieg? 29.09.2026 16:03:48

S&P 500-Wert W R Berkley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein W R Berkley-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen W R Berkley-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit W R Berkley-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 42,33 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,363 W R Berkley-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.09.2026 gerechnet (67,66 USD), wäre das Investment nun 159,85 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 59,85 Prozent zugenommen.

Alle W R Berkley-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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