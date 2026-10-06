S&P 500-Wert W R Berkley-Aktie: So viel hätte eine Investition in W R Berkley von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in W R Berkley eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde die W R Berkley-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des W R Berkley-Papiers betrug an diesem Tag 34,06 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die W R Berkley-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29,362 W R Berkley-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der W R Berkley-Aktie auf 69,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 048,58 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 104,86 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für W R Berkley eine Börsenbewertung in Höhe von 25,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at