S&P 500-Wert W R Berkley-Aktie: So viel hätten Anleger an einem W R Berkley-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen W R Berkley-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem W R Berkley-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 16,98 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,889 W R Berkley-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 75,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 447,09 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 347,09 Prozent.

Insgesamt war W R Berkley zuletzt 27,80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at