W. R. Berkley Aktie
WKN: 870493 / ISIN: US0844231029
|Profitable W R Berkley-Anlage?
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27.10.2026 16:04:15
S&P 500-Wert W R Berkley-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in W R Berkley von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurden W R Berkley-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 43,55 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die W R Berkley-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 22,964 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 26.10.2026 1 694,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 73,79 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 69,45 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von W R Berkley belief sich zuletzt auf 27,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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