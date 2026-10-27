S&P 500-Wert W R Berkley-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in W R Berkley von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in W R Berkley eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden W R Berkley-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 43,55 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die W R Berkley-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 22,964 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 26.10.2026 1 694,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 73,79 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 69,45 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von W R Berkley belief sich zuletzt auf 27,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at