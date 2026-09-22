W. R. Berkley Aktie

W. R. Berkley für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870493 / ISIN: US0844231029

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Investmentbeispiel 22.09.2026 16:03:38

S&P 500-Wert W R Berkley-Aktie: So viel Verlust hätte ein W R Berkley-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in W R Berkley-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit W R Berkley-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 73,41 USD. Bei einem W R Berkley-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 136,221 W R Berkley-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 370,66 USD, da sich der Wert einer W R Berkley-Aktie am 21.09.2026 auf 68,79 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 6,29 Prozent verringert.

Der Börsenwert von W R Berkley belief sich jüngst auf 25,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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