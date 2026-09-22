W. R. Berkley Aktie
WKN: 870493 / ISIN: US0844231029
|Investmentbeispiel
|
22.09.2026 16:03:38
S&P 500-Wert W R Berkley-Aktie: So viel Verlust hätte ein W R Berkley-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit W R Berkley-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 73,41 USD. Bei einem W R Berkley-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 136,221 W R Berkley-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 370,66 USD, da sich der Wert einer W R Berkley-Aktie am 21.09.2026 auf 68,79 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 6,29 Prozent verringert.
Der Börsenwert von W R Berkley belief sich jüngst auf 25,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu W. R. Berkley Corp.
Analysen zu W. R. Berkley Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|W. R. Berkley Corp.
|59,40
|-0,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX nach Rekord stabil -- DAX kaum verändert -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.