Bei einem frühen Investment in Wabtec-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Wabtec-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Wabtec-Papier an diesem Tag bei 196,14 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Wabtec-Aktie investierten, hätten nun 0,510 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 143,13 USD, da sich der Wert einer Wabtec-Aktie am 19.11.2026 auf 280,73 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 43,13 Prozent vermehrt.

Am Markt war Wabtec jüngst 48,72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at