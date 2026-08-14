S&P 500-Wert Wabtec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wabtec-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Wabtec-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Wabtec-Papier statt. Der Schlusskurs des Wabtec-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 88,91 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,247 Wabtec-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Wabtec-Aktie auf 297,98 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 351,48 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 235,15 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Wabtec einen Börsenwert von 50,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at