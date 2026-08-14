Wabtec Aktie
WKN: 896022 / ISIN: US9297401088
|Profitabler Wabtec-Einstieg?
|
14.08.2026 16:03:49
S&P 500-Wert Wabtec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wabtec-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Wabtec-Papier statt. Der Schlusskurs des Wabtec-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 88,91 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,247 Wabtec-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Wabtec-Aktie auf 297,98 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 351,48 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 235,15 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Wabtec einen Börsenwert von 50,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wabtec Corp. (Westinghouse Air Brake Technologies Corp.)
|
14.08.26
|S&P 500-Wert Wabtec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wabtec-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.08.26
|S&P 500-Titel Wabtec-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wabtec von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
31.07.26
|S&P 500-Wert Wabtec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wabtec-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
24.07.26
|S&P 500-Wert Wabtec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wabtec von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.07.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
22.07.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 liegt mittags im Plus (finanzen.at)
|
22.07.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 zum Start des Mittwochshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
21.07.26
|Ausblick: Wabtec öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Wabtec Corp. (Westinghouse Air Brake Technologies Corp.)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.