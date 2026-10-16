S&P 500-Wert Wabtec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wabtec von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Wabtec eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Wabtec-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 80,83 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Wabtec-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,372 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 560,06 USD, da sich der Wert einer Wabtec-Aktie am 15.10.2026 auf 287,76 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 256,01 Prozent gleich.

Der Wabtec-Wert an der Börse wurde auf 48,51 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at