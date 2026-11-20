Waste Management Aktie
WKN: 893579 / ISIN: US94106L1098
|Waste Management-Anlage im Blick
|
20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Wert Waste Management-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Waste Management von vor 3 Jahren eingefahren
Am 20.11.2023 wurde die Waste Management-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Waste Management-Papiers betrug an diesem Tag 171,18 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,584 Waste Management-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Waste Management-Papiers auf 238,67 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 139,43 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 39,43 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Waste Management eine Börsenbewertung in Höhe von 95,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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