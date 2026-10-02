S&P 500-Wert Waste Management-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Waste Management von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Waste Management gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Waste Management-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 149,84 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Waste Management-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 66,738 Waste Management-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 01.10.2026 13 474,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 201,90 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 34,74 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Waste Management belief sich jüngst auf 81,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at