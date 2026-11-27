Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Waste Management gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Waste Management-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 163,47 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Waste Management-Aktie investiert hat, hat nun 6,117 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 25.11.2026 1 512,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 247,29 USD belief. Damit wäre die Investition um 51,28 Prozent gestiegen.

Am Markt war Waste Management jüngst 98,06 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at