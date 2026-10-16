S&P 500-Wert Waste Management-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Waste Management von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Waste Management-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 16.10.2025 wurde das Waste Management-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Waste Management-Papiers betrug an diesem Tag 213,29 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Waste Management-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,688 Waste Management-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.10.2026 1 051,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 224,19 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +5,11 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Waste Management eine Börsenbewertung in Höhe von 86,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at