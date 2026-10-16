Waste Management Aktie
WKN: 893579 / ISIN: US94106L1098
|Lukrativer Waste Management-Einstieg?
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16.10.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Waste Management-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Waste Management von vor einem Jahr abgeworfen
Am 16.10.2025 wurde das Waste Management-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Waste Management-Papiers betrug an diesem Tag 213,29 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Waste Management-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,688 Waste Management-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.10.2026 1 051,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 224,19 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +5,11 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Waste Management eine Börsenbewertung in Höhe von 86,45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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