Waste Management Aktie
WKN: 893579 / ISIN: US94106L1098
|Waste Management-Investmentbeispiel
|
23.10.2026 16:03:48
S&P 500-Wert Waste Management-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Waste Management-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 23.10.2023 wurden Waste Management-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 155,96 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 64,119 Waste Management-Anteilen. Die gehaltenen Waste Management-Anteile wären am 22.10.2026 15 330,85 USD wert, da der Schlussstand 239,10 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 53,31 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Waste Management eine Börsenbewertung in Höhe von 91,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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