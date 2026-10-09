Waste Management Aktie
WKN: 893579 / ISIN: US94106L1098
|Waste Management-Performance
|
09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Wert Waste Management-Aktie: So viel hätte eine Investition in Waste Management von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 09.10.2016 wurde das Waste Management-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 62,28 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,606 Waste Management-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 210,10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 337,35 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 237,35 Prozent.
Der Börsenwert von Waste Management belief sich zuletzt auf 83,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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