S&P 500-Wert Waste Management-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Waste Management-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Waste Management-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Waste Management-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 204,51 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Waste Management-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 48,897 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 12.11.2026 auf 244,11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 936,34 USD wert. Mit einer Performance von +19,36 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Waste Management belief sich zuletzt auf 95,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at