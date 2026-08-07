S&P 500-Wert Waste Management-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Waste Management von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Waste Management-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Waste Management-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 147,84 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,676 Waste Management-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Waste Management-Aktie auf 229,01 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 154,90 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 54,90 Prozent gesteigert.

Alle Waste Management-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 89,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at