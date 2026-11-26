Waters Aktie
WKN: 898123 / ISIN: US9418481035
|Waters-Anlage
|
26.11.2026 16:03:31
S&P 500-Wert Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Waters von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Waters-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 138,72 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Waters-Aktie investiert, befänden sich nun 7,209 Waters-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 279,48 USD, da sich der Wert eines Waters-Anteils am 25.11.2026 auf 454,93 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 227,95 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Waters eine Börsenbewertung in Höhe von 45,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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