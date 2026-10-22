Waters Aktie
WKN: 898123 / ISIN: US9418481035
|Frühe Investition
|
22.10.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Waters von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Waters-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Waters-Aktie an diesem Tag 364,49 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Waters-Aktie investiert hätte, hätte er nun 27,436 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 21.10.2026 auf 457,47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 550,96 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +25,51 Prozent.
Jüngst verzeichnete Waters eine Marktkapitalisierung von 43,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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