Waters Aktie
WKN: 898123 / ISIN: US9418481035
|Waters-Investmentbeispiel
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13.08.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Waters von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Waters-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Waters-Anteile betrug an diesem Tag 296,83 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Waters-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,369 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 416,15 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 401,98 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 40,20 Prozent zugenommen.
Waters wurde jüngst mit einem Börsenwert von 40,83 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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