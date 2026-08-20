Waters Aktie
WKN: 898123 / ISIN: US9418481035
|Profitabler Waters-Einstieg?
|
20.08.2026 16:04:01
S&P 500-Wert Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Waters-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Waters-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 270,00 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Waters-Aktie investierten, hätten nun 37,037 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 19.08.2026 auf 415,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 401,48 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 54,01 Prozent.
Am Markt war Waters jüngst 39,38 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Waters Corp.
|
20.08.26
|S&P 500-Wert Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Waters-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.08.26
|S&P 500-Wert Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Waters von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
06.08.26
|S&P 500-Titel Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Waters von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.08.26
|Ausblick: Waters legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
30.07.26
|S&P 500-Wert Waters-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Waters-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
23.07.26
|S&P 500-Titel Waters-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Waters von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
22.07.26
|Greek tycoon’s tanker towed into Iranian waters (Financial Times)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Waters gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Waters Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Waters Corp.
|346,40
|-2,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende in Rot -- ATX letztlich schwächer -- DAX schließt unter 26.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.