S&P 500-Wert Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Waters-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Waters-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Waters-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 270,00 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Waters-Aktie investierten, hätten nun 37,037 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 19.08.2026 auf 415,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 401,48 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 54,01 Prozent.

Am Markt war Waters jüngst 39,38 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at