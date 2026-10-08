Waters Aktie
WKN: 898123 / ISIN: US9418481035
|Frühes Investment
|
08.10.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Waters-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Waters-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Waters-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 327,65 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Waters-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,305 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 435,99 USD gerechnet, wäre die Investition nun 133,07 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 33,07 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Waters eine Marktkapitalisierung von 42,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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