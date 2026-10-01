Waters Aktie

Waters für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 898123 / ISIN: US9418481035

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Profitable Waters-Anlage? 01.10.2026 16:03:51

S&P 500-Wert Waters-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Waters von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Waters-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die Waters-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Waters-Anteile bei 158,49 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Waters-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 63,095 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 27 723,52 USD, da sich der Wert eines Waters-Anteils am 30.09.2026 auf 439,39 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 177,24 Prozent angewachsen.

Alle Waters-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 43,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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