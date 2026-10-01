Waters Aktie
WKN: 898123 / ISIN: US9418481035
|Profitable Waters-Anlage?
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01.10.2026 16:03:51
S&P 500-Wert Waters-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Waters von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde die Waters-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Waters-Anteile bei 158,49 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Waters-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 63,095 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 27 723,52 USD, da sich der Wert eines Waters-Anteils am 30.09.2026 auf 439,39 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 177,24 Prozent angewachsen.
Alle Waters-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 43,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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