WEC Energy Group Aktie

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WKN DE: A14V4V / ISIN: US92939U1060

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WEC Energy Group-Investment im Blick 25.08.2026 16:03:38

S&P 500-Wert WEC Energy Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WEC Energy Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen WEC Energy Group-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden WEC Energy Group-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 61,25 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,633 WEC Energy Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (107,58 USD), wäre die Investition nun 175,64 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 75,64 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete WEC Energy Group eine Marktkapitalisierung von 34,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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