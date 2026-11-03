WEC Energy Group Aktie

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WKN DE: A14V4V / ISIN: US92939U1060

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WEC Energy Group-Investition 03.11.2026 16:03:57

S&P 500-Wert WEC Energy Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WEC Energy Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in WEC Energy Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 03.11.2023 wurde das WEC Energy Group-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die WEC Energy Group-Aktie an diesem Tag 83,95 USD wert. Bei einem WEC Energy Group-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,912 WEC Energy Group-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 392,50 USD, da sich der Wert eines WEC Energy Group-Papiers am 02.11.2026 auf 116,90 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 39,25 Prozent.

WEC Energy Group wurde am Markt mit 38,17 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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