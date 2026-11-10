WEC Energy Group Aktie

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WKN DE: A14V4V / ISIN: US92939U1060

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Profitable WEC Energy Group-Investition? 10.11.2026 16:03:50

S&P 500-Wert WEC Energy Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine WEC Energy Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die WEC Energy Group-Aktie gebracht.

Das WEC Energy Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die WEC Energy Group-Aktie bei 90,64 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 110,327 WEC Energy Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 09.11.2026 12 924,76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 117,15 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 29,25 Prozent angezogen.

WEC Energy Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 37,91 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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