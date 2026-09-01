WEC Energy Group Aktie
WKN DE: A14V4V / ISIN: US92939U1060
|WEC Energy Group-Anlage unter der Lupe
|
01.09.2026 16:03:37
S&P 500-Wert WEC Energy Group-Aktie: So viel hätte eine WEC Energy Group-Anlage von vor einem Jahr eingebracht
Am 29.08.2025 wurde die WEC Energy Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 106,51 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die WEC Energy Group-Aktie investierten, hätten nun 9,389 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 31.08.2026 996,81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 106,17 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,32 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von WEC Energy Group belief sich zuletzt auf 34,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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