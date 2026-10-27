S&P 500-Wert WEC Energy Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in WEC Energy Group von vor einem Jahr angefallen

Anleger, die vor Jahren in WEC Energy Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem WEC Energy Group-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 116,68 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,857 WEC Energy Group-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 95,23 USD, da sich der Wert einer WEC Energy Group-Aktie am 26.10.2026 auf 111,12 USD belief. Das entspricht einem Minus von 4,77 Prozent.

Zuletzt ergab sich für WEC Energy Group eine Börsenbewertung in Höhe von 36,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at