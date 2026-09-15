Wells Fargo Aktie
WKN: 857949 / ISIN: US9497461015
|Investmentbeispiel
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15.09.2026 16:03:48
S&P 500-Wert Wells Fargo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wells Fargo von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Wells Fargo-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 46,15 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 21,668 Wells Fargo-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 14.09.2026 auf 88,71 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 922,21 USD wert. Das entspricht einem Plus von 92,22 Prozent.
Wells Fargo erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 273,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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