Wells Fargo Aktie

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WKN: 857949 / ISIN: US9497461015

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Profitabler Wells Fargo-Einstieg? 27.10.2026 16:04:15

S&P 500-Wert Wells Fargo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wells Fargo-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Wells Fargo-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Wells Fargo-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Wells Fargo-Aktie betrug an diesem Tag 38,76 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 25,800 Wells Fargo-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (82,65 USD), wäre die Investition nun 2 132,35 USD wert. Damit wäre die Investition um 113,24 Prozent gestiegen.

Wells Fargo wurde jüngst mit einem Börsenwert von 247,75 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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