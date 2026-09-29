Wells Fargo Aktie
WKN: 857949 / ISIN: US9497461015
|Profitables Wells Fargo-Investment?
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29.09.2026 16:03:48
S&P 500-Wert Wells Fargo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wells Fargo-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das Wells Fargo-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Wells Fargo-Anteile an diesem Tag bei 40,86 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Wells Fargo-Aktie investierten, hätten nun 2,447 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 197,77 USD, da sich der Wert eines Wells Fargo-Anteils am 28.09.2026 auf 80,81 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 97,77 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Wells Fargo belief sich zuletzt auf 250,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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