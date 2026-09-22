S&P 500-Wert Wells Fargo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Wells Fargo von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Wells Fargo-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die Wells Fargo-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Wells Fargo-Aktie bei 85,16 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 117,426 Wells Fargo-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 21.09.2026 10 162,05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 86,54 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1,62 Prozent vermehrt.

Der Wells Fargo-Wert an der Börse wurde auf 260,27 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at