Wells Fargo Aktie
WKN: 857949 / ISIN: US9497461015
|Profitable Wells Fargo-Anlage?
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25.08.2026 16:03:38
S&P 500-Wert Wells Fargo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wells Fargo-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Wells Fargo-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Wells Fargo-Anteile bei 80,19 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 12,470 Wells Fargo-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 056,49 USD, da sich der Wert eines Wells Fargo-Papiers am 24.08.2026 auf 84,72 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,65 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Wells Fargo eine Börsenbewertung in Höhe von 253,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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