Wells Fargo Aktie
WKN: 857949 / ISIN: US9497461015
|Profitables Wells Fargo-Investment?
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18.08.2026 16:03:44
S&P 500-Wert Wells Fargo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wells Fargo von vor 10 Jahren verdient
Das Wells Fargo-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 48,53 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Wells Fargo-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,061 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 87,54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 180,38 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 80,38 Prozent vermehrt.
Wells Fargo wurde jüngst mit einem Börsenwert von 268,82 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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