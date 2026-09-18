Welltower Aktie

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WKN DE: A1409D / ISIN: US95040Q1040

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Rentable Welltower-Anlage? 18.09.2026 16:03:47

S&P 500-Wert Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Welltower von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Welltower-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Welltower-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Welltower-Aktie letztlich bei 73,19 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 13,663 Welltower-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 173,38 USD, da sich der Wert einer Welltower-Aktie am 17.09.2026 auf 232,26 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 217,34 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Welltower bezifferte sich zuletzt auf 168,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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