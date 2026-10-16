S&P 500-Wert Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Welltower von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Welltower eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Welltower-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Welltower-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 69,43 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Welltower-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 144,030 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Welltower-Aktie auf 234,63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33 793,75 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 237,94 Prozent angewachsen.

Alle Welltower-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 167,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at