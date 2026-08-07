Welltower Aktie
WKN DE: A1409D / ISIN: US95040Q1040
|Lohnende Welltower-Anlage?
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07.08.2026 16:03:45
S&P 500-Wert Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Welltower von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Welltower-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Welltower-Aktie betrug an diesem Tag 84,79 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 11,794 Welltower-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 236,00 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 783,35 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 178,33 Prozent gesteigert.
Welltower war somit zuletzt am Markt 171,52 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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