Welltower Aktie
WKN DE: A1409D / ISIN: US95040Q1040
|Frühes Investment
|
09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Wert Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Welltower-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Welltower-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 82,69 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Welltower-Aktie investiert, befänden sich nun 12,093 Welltower-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 223,04 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 697,30 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 697,30 USD entspricht einer Performance von +169,73 Prozent.
Welltower wurde am Markt mit 158,95 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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