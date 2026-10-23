Welltower Aktie

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WKN DE: A1409D / ISIN: US95040Q1040

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Welltower-Investition 23.10.2026 16:03:48

S&P 500-Wert Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Welltower-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Welltower-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Welltower-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Welltower-Aktie an diesem Tag bei 176,06 USD. Bei einem Welltower-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,568 Welltower-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 22.10.2026 auf 237,40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 134,84 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 34,84 Prozent angewachsen.

Welltower erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 168,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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