Welltower Aktie

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WKN DE: A1409D / ISIN: US95040Q1040

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Performance im Blick 11.09.2026 16:03:39

S&P 500-Wert Welltower-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Welltower-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Welltower-Einstiegs gewesen.

Am 11.09.2021 wurden Welltower-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 86,68 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Welltower-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,154 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 271,93 USD, da sich der Wert eines Welltower-Papiers am 10.09.2026 auf 235,71 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 171,93 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Welltower betrug jüngst 170,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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