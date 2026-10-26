S&P 500-Wert West Pharmaceutical Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in West Pharmaceutical Services von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in West Pharmaceutical Services-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades West Pharmaceutical Services-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren West Pharmaceutical Services-Anteile an diesem Tag 327,32 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 30,551 West Pharmaceutical Services-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 980,63 USD, da sich der Wert eines West Pharmaceutical Services-Anteils am 23.10.2026 auf 392,15 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19,81 Prozent erhöht.

Am Markt war West Pharmaceutical Services jüngst 27,55 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at