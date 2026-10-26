West Pharmaceutical Services Aktie
WKN: 864330 / ISIN: US9553061055
|West Pharmaceutical Services-Anlage unter der Lupe
|
26.10.2026 16:04:07
S&P 500-Wert West Pharmaceutical Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in West Pharmaceutical Services von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades West Pharmaceutical Services-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren West Pharmaceutical Services-Anteile an diesem Tag 327,32 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 30,551 West Pharmaceutical Services-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 980,63 USD, da sich der Wert eines West Pharmaceutical Services-Anteils am 23.10.2026 auf 392,15 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19,81 Prozent erhöht.
Am Markt war West Pharmaceutical Services jüngst 27,55 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu West Pharmaceutical Services Inc.
Analysen zu West Pharmaceutical Services Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|West Pharmaceutical Services Inc.
|348,30
|-0,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt blieb am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legte derweil zu. Die Wall Street zeigt sich positiv. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.